Токио, , 15:03 — REGNUM Японский автопроизводитель Suzuki проведёт премьеру пятидверного внедорожника Jimny в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Колесная база новинки станет больше на 300 мм. Это позволит увеличить пространство для задних пассажиров и грузовое пространство в багажнике.

Какой будет мотор у новинки, пока не сообщается. Вероятно, это будет модернизированный четырехцилиндровый бензиновый силовой агрегат K15B рабочим объёмом 1,5 литра с технологией Suzuki Light Hybrid (MHEV), который сочетается с механической трансмиссией. По предварительной информации, автопроизводитель создаст и полностью электрическую версию автомобиля.

Ранее стало известно, что в 2022 год компания Suzuki представит новое поколение кроссовера Swift. Сейчас этот кроссовер находится на этапе проектирования. В моторной гамме модели будут присутствовать электрифицированные гибридные агрегаты с технологией MHEV.

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