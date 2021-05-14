Нью-Йорк, США, , 15:00 — REGNUM Сегодня, 14 мая, состоялась премьера второго сезона анимационной антологии «Любовь. Смерть. Роботы». Все эпизоды шоу доступны на сервисе Netflix.

Во второй сезон вошли восемь анимационных короткометражных картин. Все они доступны с русской озвучкой.

ИА REGNUM напоминает, что «Любовь. Смерть. Роботы» — это анимационный сериал-антология, созданный режиссёромТимом Миллером. Каждая его серия представляет собой самостоятельный короткометражный фильм.

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