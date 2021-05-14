Москва, , 15:05 — REGNUM Советский и российский телевизионный и радиоведущий Владимир Молчанов госпитализирован в Москве на плановые процедуры. Об этом 4 мая сообщил сам телеведущий, его слова приводит РИА Новости.

При этом ранее в СМИ появились сообщения о том, что Молчанова госпитализировали в экстренном порядке.

«Что за глупость? Я планово лег. У меня был в январе COVID. Я реабилитируюсь, зарядкой занимаюсь, чем положено. <…> Упражнения делаю, дышу, как после COVID восстанавливаются», — сказал он.

Отметим, Владимир Молчанов больше всего известен в качестве автора и ведущего программы «До и после полуночи» на ЦТ СССР. Два раза удостоен премии «ТЭФИ», с 2014 года руководит мастерской на факультете журналистики Московского института телевидения и радиовещания «Останкино».