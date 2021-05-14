Псков, , 15:06 — REGNUM В Псковской области из-за обнаружения заболевших COVID-19 закрыто восемь классов в трех школах, 70 учеников переведены на дистанционное обучение. Об этом 14 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Кроме этого, карантинные ограничения по коронавирусу введены в четырех группах четырех дошкольных учреждений.

За минувшие сутки в Псковской области было выявлено 57 новых зараженных коронавирусом, что на 25 человек больше, чем сутками ранее. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 36 974 случаев заражения. Выздоровели 29 883 человек, в том числе 197 — за минувшие сутки. Умерли от ковида 367 жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: На Псковщине осталось три очага коронавируса