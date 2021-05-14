Омск, , 14:59 — REGNUM Омская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 мая в прокуратуре Омской области.

Как уточнили в ведомстве, проверка будет проводиться совместно со специалистами управления Росприроднадзора по Омской области.

Прокуратура поставила проведение проверки на контроль.

Добавим, по сообщениям местных массмедиа, 12 мая омичи массово жаловались на запах гари в воздухе. Позже стало известно, что в этот день в Центральном округе Омска в воздухе было повышено содержание формальдегида.

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