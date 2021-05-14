Горно-Алтайск, , 14:58 — REGNUM В Республике Алтай стоимость условного минимального набора продуктов питания за месяц выросла на 3,6%. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата.

Таким образом, по данным на конец апреля 2021 года продуктовая корзина в регионе стоит 5071,67 рубля.

В целом, с начала года цены на продовольственные товары выросли на 2,3%, непродовольственные — на 2,1%, тарифы на услуги — на 0,5%.

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