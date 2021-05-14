Тбилиси, , 15:01 — REGNUM Большинство членов крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) хотят, чтобы депутаты партии начали работать в парламенте Грузии вместо бойкота, но окончательное решение ещё не принято. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 14 мая сообщил журналистам лидер ЕНД Ника Мелия.

«Я не хочу проявить неуважение к большинству в моей партии. Но я также не хочу принимать это решение без посещения некоторых регионов. Я хочу сначала пообщаться с максимально широкими слоями общества, и после этого объявить решение, которое будет прагматичным и рациональным», — сказал Мелия.

Он не исключил, что ЕНД может отказаться от вхождения в парламент. По мнению оппозиционера, его партия в ходе протестов уже получила «моральное и политическое преимущество перед властью, которая захватила бразды правления».

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Кризис усугубился после того, как был арестован Мелия.

19 апреля 2021 года представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса. 27 апреля многие оппозиционные депутаты прекратили бойкот и вошли в парламент. Мелию выпустили 10 мая под залог. Он заявил, что в течение недели члены ЕНД примут решение, прекращать бойкот парламента или нет.

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