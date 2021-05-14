Тбилиси, 14 мая, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Большинство членов крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) хотят, чтобы депутаты партии начали работать в парламенте Грузии вместо бойкота, но окончательное решение ещё не принято. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 14 мая сообщил журналистам лидер ЕНД Ника Мелия.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

«Я не хочу проявить неуважение к большинству в моей партии. Но я также не хочу принимать это решение без посещения некоторых регионов. Я хочу сначала пообщаться с максимально широкими слоями общества, и после этого объявить решение, которое будет прагматичным и рациональным», — сказал Мелия.

Он не исключил, что ЕНД может отказаться от вхождения в парламент. По мнению оппозиционера, его партия в ходе протестов уже получила «моральное и политическое преимущество перед властью, которая захватила бразды правления».

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Кризис усугубился после того, как был арестован Мелия.

19 апреля 2021 года представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса. 27 апреля многие оппозиционные депутаты прекратили бойкот и вошли в парламент. Мелию выпустили 10 мая под залог. Он заявил, что в течение недели члены ЕНД примут решение, прекращать бойкот парламента или нет.