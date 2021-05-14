Москва, , 14:56 — REGNUM Глава государства провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Одной из тем стала политическая ситуация и притеснение оппозиции на Украине.

«Судя по всему — и это очень печально, — Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, — сказал Путин. — В какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости».

Он отметил, что на Украине происходит зачистка политического поля, по политическим мотивам ставится в вину работа с Россией в сфере экономики. При этом на Западе на ситуацию не реагируют.

Глава государства напомнил, что годовой товарооборот между РФ и Украиной составляет 9 млрд долларов.