Москва, , 15:01 — REGNUM Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства будут вручены 12 июня в Кремле. Об этом сообщил 14 мая советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Он отметил, что госпремии всегда вручаются 12 июня, в День России. В этом году изменений не ожидается, церемония должна пройти в очном формате.

«Мы готовимся к тому, что будут вручены премии в области литературы и искусства, так же как и в области науки и технологий», — сказал Толстой ТАСС.

Государственная премия России пришла на смену Госпремии РСФСР. Её вручают деятелям науки и культуры за заслуги перед государством и обществом. Для лауреатов предусмотрено вознаграждение в размере 10 млн рублей, диплом, почётный и фрачный знаки.

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