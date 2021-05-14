Москва, , 14:55 — REGNUM На фоне все еще низких процентных ставок в экономике и сохраняющегося на давления на чистую процентную маржу у российских банков появляется все больше стимулов использовать различные схемы, которые повысили бы для них выгодность кредитования, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.

«И одна из таких схем, вполне законная, как раз предполагает установку плавающих ставок по займам (ставка по кредиту может привязываться к ключевой ставке ЦБ или каким-то другим эталонным ставкам).

Изначально условия по таким кредитам могут показаться привлекательными, между тем, это может нести значительные риски для заемщиков, прежде всего физических лиц, которые из-за невысокой финансовой грамотности могут просто не понимать всех последствий для себя.

Особенно это актуально для ипотеки. Ипотечные кредиты как правило выдаются на длительный срок, в течение которого ставки в экономике могут довольно сильно измениться, учитывая по-прежнему не самую стабильную макроэкономическую ситуацию в стране.

Например, в случае значительного ускорения инфляции, чего нельзя исключать, ЦБ может быть вынужден ускорить темпы повышения ключевой ставки.

И в таком случае заемщики, которые взяли ипотеку под плавающую ставку, могут столкнуться с существенным ростом выплат, которые вполне могут стать для них непосильными.

В принципе, сейчас доля кредитов с плавающей ставкой в розничном секторе довольно мала (менее 0,1%, по данным ЦБ). Так что финансовые власти, скорее, действуют на упреждение, чтобы заранее упорядочить и отрегулировать этот потенциально опасный сегмент.

Это вполне здравый шаг ЦБ РФ, и он должен помочь избежать в будущем потрясений вроде тех, что наблюдались 7−8 лет назад, когда люди набрали валютных ипотечных кредитов, а после резкого обесценения рубля столкнулись с серьезными сложностями при их обслуживании», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк России предложил запретить выдавать физическим лицам некоторые виды кредитов по плавающим ставкам.

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