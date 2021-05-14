Москва, , 14:55 — REGNUM Отмена в России «потолка цен» на сахар и растительное масло — правильный шаг для сохранения производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая заявила директор Центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Шагайда. Так она прокомментировала информацию о том, что правительство РФ пока не намерено продлевать соглашение с бизнесом по стабилизации цен на сахар и масло.

«В марте был пик цен на сахар и растительное масло, сейчас же цены на мировом рынке ниже, но они выше уровня конца прошлого года. Тем не менее отмена потолка цен — правильный шаг для сохранения производства, — сказала Шагайда. — Но рост цен после отмены может продолжиться, если сохранится рост на мировом рынке. Сейчас правительство пытается удешевить продукты. Например, через снятие заградительных высоких пошлин для относительно дешевого тростникового сахара, чтобы повысилась конкуренция и производители внутри страны не имели стимулов необоснованно повышать цены. Также правительство ввело пошлины на вывоз растительного масла, чтобы снизить стимулы экспорта и внутреннюю цену».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Ибрагим Рамазанов заявил, что вероятность того, что правительство РФ продлит соглашение с бизнесом по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло остается весьма высокой.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти РФ продлят соглашение о стабилизации цен на сахар и масло – прогноз