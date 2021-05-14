Улан-Батор, , 14:55 — REGNUM В Монголии с 156 мая для людей, у которых прошло 14 дней после получения второй дозы вакцины от коронавируса, будет открыт доступ к части объектов из сферы услуг. Такое решение вынесла 14 мая государственная чрезвычайная комиссия страны.

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С 15 мая прошедшим вакцинацию граждан разрешатся посещать кофейни, бассейны и фитнес-залы при условии загрузки объекта в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности. Также откроются учебные центры, где должны заниматься не более 10 учащихся.

В государственной чрезвычайной комиссии отметили, что решили открыть предприятия сферы услуг, поскольку в столице Монголии 95% взрослого населения уже получило первую дозу вакцины, 52% — обе дозы вакцины от коронавируса.

Отметим, за всё время пандемии в стране зафиксированы 47 548 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлены 515 случаев COVID-19, умерли 7 пациентов. Общее количество умерших составляет 200 человек.

Массовая вакцинация в стране началась 24 февраля. В Монголии для вакцинации используются вакцины АстраЗенека, Синофарм, Спутник-V и Пфайзер. На 14 мая 83,9% взрослого населения Монголии или 1,7 млн жителей получили первую дозу вакцины от COVID, а более 637 тысяч жителей полностью вакцинированы.