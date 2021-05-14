Москва, , 14:54 — REGNUM Посольству Соединённых Штатов в Москве могут временно разрешить нанимать на работу в диппредставительство российских граждан. Об этом сообщается на сайте американского дипломатического ведомства 14 мая.

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«Правительство России проинформировало посольство США в Москве о намерении отложить запрет на наём иностранных работников в представительство США в России»,— говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этой связи посольство решило возобновить предоставление некоторых услуг гражданам США. Речь идёт о выдаче паспортов, консульских справках о рождении за границей и ограниченном спектре нотариальных услуг.

Кроме того, диппредставительство займётся выдачей иммиграционных виз в приоритетных и экстренных случаях, однако о возобновлении выдачи неиммиграционных виз россиянам не сообщается.

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Как сообщало ИА REGNUM, посольство США в Москве планировало с 12 мая сократить перечень оказываемых консульских услуг из-за запрета российских властей представительству США в РФ нанимать иностранцев.

Напомним, после введения Вашингтоном в апреле новых антироссийских санкций, за которыми последовала высылка из страны десяти российских дипломатов, МИД РФ объявил о запрете американским диппредставительствам в России нанимать российских граждан и граждан третьих стран на работу.