Магнитогорск, Челябинская область, , 14:54 — REGNUM В Челябинской области окончено следствие по уголовному делу против сотрудницы налоговой инспекции. Ей вменяют дачу заведомо ложных показаний и превышение полномочий, сообщает областное управление СКР.

Женщина работает налоговым инспектором в Магнитогорске. Следователи считают, что она внесла заведомо ложные данные об изменении объекта налогообложения, и это повлекло неуплату налогов одной из фирм на сумму больше 130 тысяч рублей. Кроме того, в суде она дала ложные показания.

Следователи утверждают, что необходимая доказательная база по делу собрана. Материалы переданы в суд.