Самара, , 14:57 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров намерен обратиться к Самарской Губернской Думе с ежегодным посланием о положении в регионе и об основных направлениях его развития. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба правительства области.

Отмечается, что мероприятие будет проходить 18 мая в конференц-зале областного правительства и начнется в 12:00 часов.

«Трансляцию послания главы региона в прямом эфире обеспечивает «ГТРК Самара». Послание можно будет увидеть на сайте регионального правительства, телеканале «Самара 24», на официальных страницах Самарской области и всех муниципальных образований региона ВКонтакте», — говорится в сообщении пресс-служба ведомства.