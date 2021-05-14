Сургут, Югра, , 14:51 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) вынесен приговор в отношении генерального директора ООО «Общественное телевидение Югры» Эдуард Шмонина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Установлено, что являясь учредителем и генеральным директором ООО «Общественное телевидение Югры», а также администратором домена «Chinovnic.com» и до октября 2015 года администратором сайта «Чиновник.ру», Эдуард Шмонин в феврале 2016 года подготовил статью и видеоматериал, содержащие заведомо недостоверную информацию о совершении жителем Нефтеюганска тяжких и особо тяжких преступлений, порочащих его честь и достоинство потерпевшего. За невыпуск статьи и видео Эдуард Шмонин потребовал от героя материала 3,5 млн рублей. Гражданин отказался платить и компромат появился на ресурсах обвиняемого в интернете.

Помимо этого, в декабре 2016 года на сайте «Chinovnic.com» была опубликована информация порнографического свойства в отношении другого потерпевшего.

Эдуард Шмонин признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство») и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконное распространение порнографических материалов»). Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы c отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.