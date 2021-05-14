Нижнедевицк, Воронежская область, , 14:49 — REGNUM Многочисленные нарушения в сфере законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере обращения с отходами производства и потребления выявила прокуратура Воронежской области в Нижнедевицком районе региона, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 14 мая старший помощник прокурора области Михаил Усов.

В частности, установлено, что сбор и накопление твёрдых коммунальных отходов частично организованы лишь в Нижнедевицком, Верхнетуровском, Вязноватовском, Курбатовском, Синелипяговском сельских поселениях. На территории десяти сельских поселений площадки с мусорными контейнерами отсутствуют полностью, в других поселениях этих площадок недостаточно.

Также, по данным прокуратуры, автомобильные дороги 12 сельских поселений имеют многочисленные ямы и выбоины, которые создают угрозу жизни и здоровья.

«Каких-либо мер со стороны органов местного самоуправления к устранению нарушений не принималось. Прокуратура района внесла представления главам администраций 15 сельских поселений об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности», — уточнили в прокуратуре.