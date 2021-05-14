Ташкент, 14 мая 2021, 14:48 — REGNUM Подготовку к саммиту лидеров Таджикистана и Узбекистана обсудили таджикистанский премьер-министр Кохир Расулзода и узбекистанский президент Шавкат Мирзиёев, сообщили 14 мая в пресс-службе главы Узбекистана.
Во время переговоров Мирзиёев отметил высокий уровень взаимодействия двух стран, достигнутый благодаря политической воли лидеров Узбекистана и Таджикистана.
Расулзода поблагодарил узбекистанского лидера за теплый прием и передал приветствие от главы Таджикистана Эмомали Рахмона.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода прибыл в Ташкент для участия в заседании совместной межправительственной комиссии.
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