Белгород, , 14:52 — REGNUM Три самки кенгуру принесли потомство в Белгородском зоопарке. Детёныши впервые показались на публике, сообщили 14 мая в сообществе зоопарка в социальной сети.

Маленькие кенгуру не сразу обнаруживают себя — около полугода они прячутся в сумке у матери, поэтому специалистам трудно достоверно установить дату рождения. Работники зоопарка обнаружили, что в вольере показались три детёныша.

«Сенсация — сразу три самки кенгуру стали мамами! Древесные кенгуру побили все рекорды. Ещё год назад их было пятеро: мама и папа, двое их «погодок» и малышка Гранди, которая приехала из питомника Петербурга. Недавно на свет показался первый малыш, рождённый осенью. Не успела разлететься эта чудесная новость, как ещё из одной сумки выглянул любопытный кенгурёнок. А на днях киперы увидели, что опустилась сумка Гранди! С каждым днём малыш её всё более подвижен и вот-вот покажется из пушистых «яслей», — поделились радостью в зоопарке.

Теперь в зоопарке Белгорода обитает восемь кенгуру Беннета.