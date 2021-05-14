Белград, , 14:48 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич обвинил часть западных стран, которые заявляют о недопустимости передела границ на Балканах, в лицемерии. Об этом он заявил 14 мая в Белграде во время совместной пресс-конференции с президентом Словении Борутом Пахором.

«Их ложные принципы существуют для того, чтобы они нам навязывали решения. Не проблема, вы только скажите так: вы, сербы, проиграли, мы вас задавили и вы должны слушаться. А потом мы подумаем. Это нечестный подход, но он хотя бы правдив», — цитирует портал b92 слова президента Вучича.

По словам сербского лидера, некоторые страны Запада ранее меняли границы Сербии, предварительно разбомбив ее без санкции ООН. Но тем не менее, Сербия будет придерживаться реальных принципов — как она не признала, что Крым является частью России, так она «не признает сецессии, которые происходят повсеместно».

«Нет передела границ — хорошо, но в соответствии с хартией ООН. Это единственный документ, на который Сербия согласна, так же, как и на резолюцию, принятую ООН», — сказал Вучич.

Напомним, что ранее президент Сербии выступал за компромиссное решение по Косово и Метохии, которое подразумевало бы изменение границ южного края.