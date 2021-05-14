Глазго, Великобритания, , 14:50 — REGNUM Три года тюремного заключения за нападение с целью изнасилования получил шотландский актер Кевин Гатри, который известен по роли волшебника мистера Абернати в киноцикле «Фантастические твари» (Fantastic Beasts). Об этом 14 мая сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на приговор суда в Глазго.

Также 33-летний актер внесен в реестр преступников, которые совершили насильственные действия сексуального характера.

Кроме того, известно, что Гатри судили за инцидент, произошедший в ночь с 30 сентября на 1 октября 2017 года в Глазго, когда он со своим другом, актером Скоттом Ридом, отдыхал в баре и они ожидали общую знакомую, с которой вместе ходили в театральную школу.

При этом из-за того, что 29-летней девушке стало плохо в такси по дороге на встречу ее отвезли домой к Риду. После чего между Гатри и девушкой произошел половой контакт, однако в последствии она заявила в суде, что «не осознавала, что происходит», однако не сразу заявила об этом инциденте, так как «была напугана».

Отметим, Кевин Гатри также известен по участию в кинокартинах «Дюнкерк» (Dunkirk, 2017) и «Солнце над Литом» (Sunshine on Leith, 2013) и в сериале «Игра родом из Англии» (The English Game, 2020).