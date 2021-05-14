Ново-Огарево, Московская область, 14 мая, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Украина постепенно становится неким антиподом России, этакой Антироссией, которая продолжит доставлять беспокойство. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 14 мая на оперативном совещании с членами Совбеза РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вклад

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Путин предположил, что Украину, судя по всему, «медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию», и это очень печально. Это государство, добавил он, превратится в площадку, со стороны которой будут поступать новости, требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности.

Он также заявил, что на Украине началась зачистка политического поля, там закрывают общенациональные СМИ. Запад на это не просто никак не реагирует, но даже поддерживает процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине подвергли домашнему аресту председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука.

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