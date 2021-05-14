Обнинск, Калужская область, , 15:34 — REGNUM В Обнинске 14 мая открылась международная научно-практическая конференция на тему «Математические идеи П. Л. Чебышёва и их приложение к современным проблемам естествознания», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В 2021 году конференция приурочена к 200-летию уроженца Калужской губернии, русского математика Пафнутия Чебышёва, учёные труды которого не теряют актуальности и в наши дни. На конференции планируется заслушать порядка 200 докладов на 10 секциях, в том числе в режиме видеоконференции — выступления учёных из Франции и Японии. Пленарное заседание состоялось в Доме ученых, работа секций пройдет в Обнинском институте атомной энергетики — филиале «Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Участники также посетят могилу ученого и музей, расположенный в общеобразовательной школе его имени в деревне Машково Жуковского района области.

Приветствуя участников юбилейной конференции русского математика и механика Пафнутия Чебышёва, губернатор Владислав Шапша отметил, что достижения учёных всегда будут предметом гордости:

«Наш регион всегда славился людьми, внёсшими огромный вклад в освоение космоса, в развитие оборонной промышленности, сельского хозяйства, медицины, многих других отраслей», — сказал он.

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