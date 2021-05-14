Ярославль, 14 мая 2021, 14:44 — REGNUM Сотрудники УМВД России по Ярославской области задержали 50-тилетнего жителя деревни Поповка, который в ночь с 3 на 4 мая поджёг баню соседа. Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области.
В МЧС сообщение о пожаре поступило в 00:47 4 мая, огонь потушили в 2:50.
Как оказалось, баня принадлежит депутату муниципалитета города Ярославля Дмитрию Соколову. Сам депутат отметил, что хотя с соседом и были конфликты, в последнее время они жили мирно.
По словам депутата, подозреваемый в поджоге ранее стоял на учёте в наркодиспансере и имеет судимость.
Сейчас расследование продолжается. Нанесённый депутату ущерб оценивается в 400 тысяч рублей. Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.