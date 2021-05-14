Москва, , 14:43 — REGNUM В 2020 году Москва экспортировала продукцию для здорового питания более чем на 154 млн долларов, сообщил 14 мая вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

В натуральном выражении объём поставок превысил 183,5 тыс. тонн.

«По сравнению с 2019 годом Москва увеличила экспорт на 13,5% в денежном и на 40,9% в натуральном выражении», — рассказал заместитель мэра.

По его словам, на долю столицы приходится 12% общероссийского экспорта здорового питания.

Основными покупателями такой продукции стали Белоруссия, Казахстан, Турция, Азербайджан и Узбекистан. Всего товары были поставлены в 81 страну.

Более трети объёма (свыше 56 млн долларов) составили пищевые добавки. Также пользовались популярностью мюсли, готовые ореховые смеси и фруктовые соки.