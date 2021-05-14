Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Комитет Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР одобрил заявку Сингапурского Красного Креста (SRC) на реализацию программы по оказанию гуманитарной помощи Северной Корее. Об этом сообщает Yonhap News.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Согласно опубликованным данным, Сингапурский Красный Крест намерен поставить в КНДР наборы для диагностики коронавируса и другое оборудование для ОТ-ПЦР, включая роторы и силовые кабеля.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале СБ ООН одобрил заявку южнокорейских частных организаций на реализацию проекта по улучшению качества питьевой воды в КНДР.

Читайте также: СБ ООН одобрил проект по улучшению качества воды в КНДР