Лодзь, Польша, , 14:42 — REGNUM 14 мая в польской Лодзи пройдет заседание министров иностранных дел стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в эфире Polskie Radio.

По словам дипломата, в рамках саммита будут обсуждаться вопросы координации действий этих четырех стран на европейской арене, а также координация позиций в рамках различных международных организаций, в частности, в ЕС и НАТО.

«Особое внимание будет уделено обсуждению обстановки у наших восточных соседей — Белоруссии, России и Украины. Поговорим также о трансатлантических отношениях с США», — добавил Шинковский вель Сенк.

Саммит в Лодзи станет уже седьмой встречей глав министерств иностранных дел стран Вышеградской группы за период председательства Польши в организации.

Заключительная встреча министров иностранных дел Вышеградской группы в период польского председательства состоится в конце июня в формате «Вышеградская группа плюс Западные Балканы».

Польша возглавляет группу до 30 июня. Венгрия возглавит организацию сразу после этого.

Как сообщало ИА REGNUM, в это же время в Варшаве проходит саммит Вышеградской группы по вопросам семейной и социальной политики. Там присутствуют министры по семейной и социальной политике Венгрии, Польши, Словакии и Чехии.