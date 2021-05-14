Берлин, 14 мая 2021, 14:45 — REGNUM В сети появились первые снимки модернизированного кроссовера BMW X3 2022 модельного года. Снимки размещены на сайте министерства промышленности КНР.

Рестайлинговый BMW X3
Рестайлинговый BMW X3
Сайт министерства промышленности КНР

Премьера обновлённого кроссовера X3 и его электрической версии iX3 состоится в июне нынешнего года. Обе версии модели получат по два опциональных дизайнерских пакета.

Внешне X3 и iX3 выглядят более спортивно благодаря новому дизайну бамперов и иному оформлению патрубков выхлопной системы.

На представленных фотографиях модели укомплектованы М-пакетом. Он придаёт экстерьеру модели чуть более агрессивной вид. Также автомобили получили ряд затемнённых деталей из набора Night Package.

В КНР X3 оснащается двухлитровым турбированным мотором мощностью 204 либо 280 л. с. Электрический кроссовер iX3 оснащен электродвигателем мощностью 286 «лошадей».

Напомним, в апреле 2021 года дилеры компании BMW реализовали по всему миру порядка 220 тыс. машин. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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