Берлин, , 14:45 — REGNUM В сети появились первые снимки модернизированного кроссовера BMW X3 2022 модельного года. Снимки размещены на сайте министерства промышленности КНР.

Рестайлинговый BMW X3 Сайт министерства промышленности КНР

Премьера обновлённого кроссовера X3 и его электрической версии iX3 состоится в июне нынешнего года. Обе версии модели получат по два опциональных дизайнерских пакета.

Внешне X3 и iX3 выглядят более спортивно благодаря новому дизайну бамперов и иному оформлению патрубков выхлопной системы.

На представленных фотографиях модели укомплектованы М-пакетом. Он придаёт экстерьеру модели чуть более агрессивной вид. Также автомобили получили ряд затемнённых деталей из набора Night Package.

В КНР X3 оснащается двухлитровым турбированным мотором мощностью 204 либо 280 л. с. Электрический кроссовер iX3 оснащен электродвигателем мощностью 286 «лошадей».

Напомним, в апреле 2021 года дилеры компании BMW реализовали по всему миру порядка 220 тыс. машин. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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