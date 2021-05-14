Москва, , 14:41 — REGNUM Факторы повышения цен н продукты питания и товары в России сейчас остаются прежними, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Артемий Шамшуков.

«Если начинать издалека, около года назад, в связи с началом пандемии коронавируса и глобального кризиса, заметно ослаб рубль. Это привело к тому, что теперь многие зарубежные компоненты производства на заводах стоят дороже.

Рост стоимости цен на нефть, который наблюдается уже некоторое время, как ни странно, также играет злую шутку, так как все логистические затраты становятся дороже.

Справедливо отметить, что ситуация в мире в целом оказывает значительное влияние на цены внутри России. Если говорить коротко, то сейчас многое дорожает во всем мире, включая продовольствие.

Все-таки спрос на этот вид товаров остается всегда — он базовый, а производство многих из них снизилось из-за пандемии — заводы закрывались или простаивали.

Наконец, ультрамягкая денежно-кредитная политика ведущих центробанков мира — ФРС и ЕЦБ — играет важную роль в разгоне инфляции на целый ряд товаров. И, судя по заявлениям Джерома Пауэлла, мы будем находиться в этой среде еще, по крайней мере, год-полтора.

Правительство РФ изо всех сил пытается сбить этот рост поднятием ключевой ставки, ограничениями на экспорт, а также установлением потолка цен на важные продовольственные товары.

Обычно такие нерыночные методы работают на краткосрочном горизонте, однако продолжать искусственно сдерживать рост цен чревато неприятными последствиями.

Во-первых, происходят искажения стимулов у производителей: неизвестно, какое количество товара и по каким ценам продавать.

Во-вторых, те же производители страдают от повышения издержек (цены же вокруг растут), но при этом они не могут сохранять прежнюю маржу по причине ввода государством потолка. Это грозит всплеском роста цен после снятия ограничений», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость продуктов в России в несетевой рознице за апреля выросли на 0,67% по сравнению с мартом. Больше всего цены выросли за месяц на сосиски, сардельки и майонез.

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