Томск, , 14:40 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявили 23 новых носителя коронавируса, за весь период пандемии — 32 446. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

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За сутки выздоровел 31 человек, за всё время — 31 398. Как уточнили в оперштабе, жертвами COVID-19 стали ещё шесть жителей Томской области. Все они входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям.

За весь период пандемии в Томской области скончались 417 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Напомним, 13 мая в регионе выявили 19 носителей коронавируса, выздоровели 29 человек.

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