Москва, , 14:40 — REGNUM В России заморозка цен на мясо возможна только на ограниченный срок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая заявила директор Центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Шагайда. Так она прокомментировала новость о том, что власти РФ призвали производителей мяса и ритейлеров отчитаться о причинах подорожания мяса.

«Правительство пытается выявить причину и разработать меры для сглаживания роста. Приказать производителям продуктов умерить аппетиты можно только в случае, если те действуют в неконкурентной среде и наживаются на покупателях. В других случаях приказать нельзя, так как рост внешней цены продовольствия ведет к росту цен на ресурсы для всех, независимо от вывоза продукции на внешний рынок, — сказала Шагайда. — Если надолго заморозить цены на продукты, то производители через некоторое время перестанут их производить, так как не смогут покрыть издержки средствами от продажи. Заморозка возможна на ограниченный срок, в течение которого всплеск цен пройдет и они вернутся в привычное русло».

При этом она подчеркнула, что государство создало исключительные условия для крупных производителей мяса: господдержка для развития в течение долгих лет, эмбарго на ввоз продовольствия из ряда стран, в том числе тех, откуда поступала относительно дешевая охлажденная курица и свинина.

«Обычно производители мяса реагируют на рост цен на зерно, кукурузу: из-за них растет цена на мясо. Однако крупнейшие производители мяса — крупнейшие землевладельцы России. Они также могли снизить риски, организуя производство на своих полях и передавая зерно по себестоимости для откорма животных. Если они это делают, то их цены должны расти в меньшей зависимости от цен на зерно на внешнем или внутреннем рынке», — уточнила Шагайда.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ситуация с ценами на мясо в РФ выйдет из-под контроля только в том случае, если упадет курс рубля, произойдет мор поголовья или будут введены санкции на поставку комбикормов.