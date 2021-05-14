Москва, , 14:39 — REGNUM Вопрос безопасности финансовой системы России требует тщательной и профессиональной проработки. Об этом сегодня, 14 мая, на совещании с членами Совбеза РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

«Предлагаю начать с нашей сегодняшней повестки дня. Мы поговорим сегодня об обеспечении наших интересов и безопасности российской финансовой системы применительно к разработкам в ведущих государствах мира национальных цифровых валют. Это серьёзные вопросы, которые требуют внимательного профессионального рассмотрения», — отметил глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска после предложения Европарламента отключить РФ от SWIFT призвал быстрее внедрять в оборот цифровой рубль. Предприниматель подчеркнул, что особенно быстро нужно сделать это для обеспечения экспортно-импортных расчётов.

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