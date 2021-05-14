Москва, , 14:38 — REGNUM Вооруженный конфликт между Палестиной и Израилем напрямую касается безопасности России. Об этом 14 мая заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России в режиме видеоконференции.

«Это (палестино-израильский конфликт — ИА REGNUM) происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности», — сказал Путин.

Он попросил членов Совбеза прокомментировать ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине. «Украину медленно, но верно превращают в антипод России», — добавил Путин.

Читайте также: Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение — все новости