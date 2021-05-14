Казань, , 14:37 — REGNUM Участие в секте предлагал одному из своих сокурсников по колледжу Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии Казани. Об этом ректор Татарского института содействия бизнесу (ТИСБИ) Нэлла Прусс рассказала 14 мая журналистам.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани и его последствия — трансляция»

«Он предложил одному из сокурсников вступить в секту», — сказала Прусс, уточнив, что это было до отчисления Галявиева из колледжа при ТИСБИ.

Директор колледжа Вероника Шамсутдинова рассказала, что сокурсник Галявиева только посмеялся и не стал дальше обсуждать тему секты.

Как сообщало ИА REGNUM, 19-летнего Ильназа Галявиева в апреле отчислили из казанского колледжа, так как он полностью забросил учёбу. Ранее, по словам Прусс, он хорошо учился и посещал все занятия. 11 мая бывший студент пришёл в гимназию с дробовиком и стал стрелять по детям. В результате погибли девять человек, более 20 получили ранения и травмы.

Читайте также: «В компьютере сидел» — тётя рассказала о жизни напавшего на казанскую школу

Читайте ранее в этом сюжете: Ректор ТИСБИ рассказала о странностях в семье Галявиева