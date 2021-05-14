Москва, 14 мая, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В России за последние пять лет число абортов сократилось на треть, сообщил 14 мая замглавы Минздрава РФ Олег Салагай.

Иван Селезнёв. Материнство. 1902

«За пять лет количество абортов сократилось в нашей стране на треть», — сказал он на Общецерковном съезде в Москве.

По его словам, в прошлом году общее количество абортов составляло порядка 450 тыс., из них половина — по желанию самих женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 мая, патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин вместо абортов отдавать детей на воспитание РПЦ.

«Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, Церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя», — сказал патриарх.

Читайте также: Голикова заявила о снижении количества абортов в России