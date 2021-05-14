Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» не планирует менять главного тренера. Об этом 14 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

Ранее португальское издание Record сообщило, что «Зенит» рассматривает возможность приглашения главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау.

«Слухи не соответствуют действительности», — сообщили в клубе.

В настоящее время главным тренером является Сергей Семак, под руководством которого три раза подряд стал чемпионом России (2019−2021), выиграл Кубок (2020) и Суперкубок России (2020).