Артур Савин, 14 мая 2021, 16:40 — REGNUM Заявление члена комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталия Милонова о том, что человек, получивший право на владение оружием, должен регулярно проверяться у психолога и психиатра, а в случае выявления алкоголизма или наркомании у него необходимо отзывать лицензию, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 14 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Оружие (с) ИА Красная Весна
Оружие (с) ИА Красная Весна

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"Это он заявил, что у алкоголиков и наркоманов сейчас есть на руках оружие?! Тогда ответственным лицам на дверь показать нужно! Немедленно!» — пишет Виктор Р.

Многие пользователи оказались в настоящем шоке от того, что ответственные лица на данный момент не перепроверяют людей с оружием на руках на вменяемость. Люди уверены, что это является крайне опасным упущением.

«Власть реально признаёт, что оружие выдавалось алкоголикам и наркоманам? Ребята, мы приехали! Какая школа следующая? Или садик? Спаси нас всех и сохрани», — написала Ольга П.

Некоторые комментаторы считают, что право называть кого-нибудь наркоманом или алкоголиком должны иметь соответствующие инстанции, где специалисты дадут объективную оценку состоянию человека и, соответственно, будут решать, может он владеть оружием или нет.

«Вообще-то на оружие нужны справки из наркологии и психдиспансера. Если вы там не отметились, то почему бы кому-то решать, алкоголик вы или наркоман?» — задаётся вопросом Сергей И.

Виталий Милонов
Виталий Милонов
Sm alien

Часть людей напомнила, что для владения оружием на территории Российской Федерации желающему придётся пройти множество проверок, которые являются серьёзным фильтром от неадекватных и опасных личностей.

«Для того чтобы получить оружие в России, надо еще как побегать. И справки нужны отовсюду, и сейф дома проверять надо. А тем, кто нарезным владеет, так еще и на отстрел отдавать его каждые 3−5 лет. Ужесточения не нужно, всё и так перепроверено. Пусть поднимают социализацию людей: бесплатные секции, кружки по интересам и так далее. Если везде за всё платить, то люди с ума и сходят, сидя дома», — поделился своим мнением Александр З.

Ряд пользователей считают, что проблема с огнестрелом в России связана с наплевательским отношением к своим обязанностям среди ответственных лиц. Поэтому ужесточение законодательства никак не решит проблему халатности на местах.

Перестрелка
Перестрелка
Denoel Paris

«Если врачи и полицейские будут вести себя так же халатно, как с казанским стрелком, то нам уже ничего не поможет. Он был больной на голову, диагноз был поставлен давно. Это было указано в его карте в поликлинике, наверняка. При должном отношении к делу всё это обнаружилось бы, и ствол он не получил бы», — предполагает Денис Х.

Нашлись и те, которые отметили, что данные вопросы необходимо было прорабатывать уже давно, но почему-то все сидели ровно на задней точке и никого этого не волновало, пока ситуация не приобрела трагический характер.

«Опять машут шашкой, когда папаху снесло. Детей-то наших уже не вернёшь. Раньше надо было думать, а теперь уже просто поздно», — считает Ирина Ч.

Напомним, 13 мая член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов заявил РИА Новости, что человек, получивший право на владение оружием, должен регулярно проверяться у психолога и психиатра, а в случае выявления алкоголизма или наркомании у него необходимо отзывать лицензию.