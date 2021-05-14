Астрахань, , 14:32 — REGNUM В Астраханской области 14 мая подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 33 тыс. 540 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 276 человек.

За весь период 748 человек скончались. Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,10.