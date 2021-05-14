Кореновск, Краснодарский край, , 14:33 — REGNUM В городе Кореновске в Краснодарском крае произошло возгорание в здании детского сада. Видеозапись пожара снял на видео и выложил в интернет очевидец происходящего.

На запечатлённых очевидцем кадрах виден черный густой дым, который вырывается из-под крыши здания.

«Горит новый садик в Кореновске», — говорит снимающий пожар на видео.

При этом неизвестно, находился ли кто-нибудь в этот момент в здании детского сада, который должен открыться 1 сентября текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая стало известно, что в Якутии возбуждено уголовное дело за халатность, в результате которой сгорела сельская школа.