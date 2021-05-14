Киев, , 14:35 — REGNUM С начала 2021 года на Украине произошло 90 подростковых суицидов. Об этом сообщила 14 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на форуме «Женщины против насилия и войны».

«В стране в этом году мы все наблюдаем всплеск попыток суицида среди подростков. Только в этом году зарегистрировано 90 суицидальных случаев», — рассказала она.

Венедиктова отметила, что в за весь 2020 год было зафиксировано 123 таких случая, а в 2019 — 111.

Отметим, ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, депутат от фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий сообщил несколько иные цифры. По его словам, за первый квартал 2021 года на Украине покончил с собой 101 ребёнок.

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