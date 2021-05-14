Ростов-на-Дону, , 14:30 — REGNUM Альтернативных закрытым аксайским ранкам площадок в Ростовской области нет. Об этом сообщил глава афганской диаспоры в Ростове-на-Дону, один из предпринимателей «Атлант-Сити» Хосейни Мир Абуль Касим.

«Рынки построены руками предпринимателей. У всех заключены долгосрочные договоры на десять лет. И здания выкуплены, они находятся в собственности. Это не маленькие ларечки, это большие-большие магазины. Все зарегистрированы в налоговой, у всех кассовые аппараты. Здесь закупают товары не только жители Ростовской области, но и Краснодарского края, Осетии, Чечни, Дагестана, Ставропольского край», — уточнил он.

По его словам, все договоры утверждены в юстиции.

«Через 20 лет появились какие-то вопросы к собственникам земли, но чем виноваты мы, законопослушные предприниматели? Договоры были зарегистрированы в юстиции, и, выходит, нас кинули не бывшие хозяева, а юстиция», — недоумевает предприниматель.

Предприниматели не рассматривают другие альтернативные площадки, так как средств, чтобы вкладываться в их развитие и оборудование, у торговцев просто нет. Уходить с территории «Атлант-сити» не хочет никто.

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