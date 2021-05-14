14 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили прогноз о небывалом урожае пшеницы в России.

Артур Савин, , 16:17 — REGNUM Прогноз минсельхоза США, согласно которому в 2021—2022 сельскохозяйственном году сбор пшеницы в России составит 85 миллионов тонн и станет одним из самых высоких урожаев в истории, вызвал споры среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 14 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Григорий Мясоедов. Страдная пора (Косцы). 1887

"Ну и отлично! Будем продавать за рубеж, получим много денег, и, вероятно, жизнь в стране чуть-чуть наладится», — пишет Евгений Ч.

Некоторые пользователи посчитали данный прогноз очень обнадёживающим, ведь много зерна позволит России получить много денег. Другие, наоборот, пророчат обвал цен на пшеницу из-за слишком большого перекоса в сфере спроса и предложения.

«Соединённые Штаты цены уронить хотят на зерно. Если бы прогноз был не таким обнадёживающим, то цена была бы больше», — написал Иван О.

Часть людей указала на то, что от таких великолепных урожаев почему-то в России не падают цены на продукцию из пшеницы. Люди считают такое положение дел крайне несправедливым.

«Но хлеб и макароны не подешевеют. Я правильно угадал?» — задаётся вопросом Павел П.

Ряд пользователей вынес предположение, что из-за слишком хорошего урожая цены в магазинах могут подскочить.

Цены на хлеб в магазине весной 2021 года Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

«Ну всё, ждём новость про то, что цены на хлеб в очередной раз выросли на N процентов. У нас же как, если что-то плохое происходит, цены растут, а если хорошее, цены тоже растут», — отметил Илья К.

Граждане убеждены, что не бывало ещё такого, чтобы в российских продуктовых магазинах цены падали вниз. Скорее, наоборот, при любом, даже позитивном, изменении на рынке, ценники показывают рост.

«Так и в прошлом году урожай был хороший, а мука тем не менее на 50% подорожала. А если в этом будет еще лучше и больше пшеницы, то на все 100 подскочит», — предполагает Виолетта Р.

Отдельные пользователи отметили, что за рубеж отправляется вся самая лучшая пшеница, а для простых граждан остаётся эконом-вариант продукции из пшеницы почти удовлетворительного качества.

«Всю пшеницу твердых сортов вывозят за рубеж. Который год у нас хороший урожай пшеницы. Чтобы обеспечить качественным зерном население России надо 10% от урожая. А нам оставляют низкосортную пшеницу. Либо же хорошую, но по ценам, как для иностранцев», — указал Владимир С.

Цены на муку в магазине весной 2021 года Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Нашлись и те, которые отметили, что российский продуктовый бизнес готов выжать последние капли из простого гражданина страны. Люди убеждены, что про человека у нас в стране просто забыли.

«Наши капиталисты-бизнесмены половину готовы сжечь, чтобы цены поднять. Никто о людях уже не думает», — считает Максим И.

Напомним, 12 мая минсельхоз США опубликовал прогноз о том, что в 2021—2022 сельскохозяйственном году сбор пшеницы в России составит 85 миллионов тонн и станет одним из самых высоких урожаев в истории.