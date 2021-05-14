Москва, , 14:29 — REGNUM Не менее 40 новых школ будет построено в рамках реализации нового проекта «Индустриальные кварталы». Об этом 14 мая сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Кроме того, планируется возведение не менее 50 детских садов, 27 спортобъектов, в том числе аквапарк, ФОКи и бассейны. По просьбе жителей в новых районах возведут и православные храмы.

По проекту уже началось строительство первой школы — её возведут в районе Щукино. Учебное заведение рассчитано на 800 мест.

«Индустриальные кварталы» — новый проект мэрии Москвы, предусматривающий использование механизма комплексного развития территорий (КРТ) в бывших промышленных зонах города.