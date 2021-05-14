Челябинск, , 14:28 — REGNUM В Челябинской области окончено следствие по уголовному делу против руководителя одной из коммерческих организаций. Ему вменяют сокрытие денег от налогообложения, сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, фирма задолжала бюджету 24 млн рублей. Эти средства нужно было списать со счёта фирмы. Но на счёте они не оказались. Их утаили, осуществляя расчёты через счета контрагентов.

Имущество обвиняемого арестовано. Уголовное дело уже передано в суд