Белгород, , 14:34 — REGNUM В Белгородской области 14 мая подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом, что на шесть больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 130 пациентов, зарегистрирован один летальный исход. Записались на вакцинацию от COVID-19 ещё 3783 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Белгородской области достигло 37 744. Справились с заражением 33 343 человека. Продолжают лечение в стационарах 926 пациентов, амбулаторно — 2815 белгородцев, на самоизоляции находятся 10 274 жителя. В регионе скончался 660-й пациент с подтверждённым коронавирусом — им стал мужчина 1949 года рождения, проходивший лечение Старооскольской окружной больнице.

На вакцинацию от COVID-19 поданы 248 069 заявок. Получили две прививки уже 179 321 человек.