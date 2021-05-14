Воронеж, , 14:26 — REGNUM В Воронеже определили лауреата Платоновской премии в области литературы и искусства 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

На получение премии были номинированы четыре кандидата — композитор, дирижер и двое писателей.

«В ходе обсуждения члены Совета единогласно решили, что Платоновская премия в этом году должна быть присуждена заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, лауреату Государственной премии Российской Федерации композитору Леониду Десятникову. Его талант и творчество ценят многие любители музыки и в России, и за рубежом», — уточнили в пресс-службе.

Премия в размере 1 млн рублей, диплом и нагрудный знак будут вручены лауреату в рамках XI международного Платоновского фестиваля искусств.

Платоновская премия учреждена правительством Воронежской области и присуждается с 2011 года российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за значительный вклад в культурное достояние Российской Федерации и Воронежской области. В разные годы её лауреатами становились писатель Андрей Битов, пианист Михаил Плетнев, кинорежиссер Александр Сокуров и другие деятели культуры.