Красноярск, , 14:26 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае умерли восемь пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 14 мая в краевом оперативном штабе.

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За весь период пандемии жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали 3628 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 мая в регионе выявили 71 858 носителей коронавируса (+102 за сутки), выздоровели 66 180 человек (+90 за сутки).

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