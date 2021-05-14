Москва, , 14:26 — REGNUM Вероятно, пик роста продовольственной инфляции уже пройден, отчасти за счет принятых ограничительных мер, отчасти в силу сезонных факторов. Как известно, ближе к лету цены на продукты замедляют рост и даже снижаются по ряду позиций, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.

«В апреле наибольший рост цены показали не наиболее массовые и долго хранящиеся товары, такие как крупы, мука, сахар, растительное масло, наиболее чувствительные к росту инфляционных ожиданий.

Лидировала по росту цен более сложная продукция — колбасные и кондитерские изделия, продукты переработки молока, майонез и т. д.

Это уже эффект «эха» активного подорожания продовольствия в конце 2020-го и начале 2021 года. Цены на перечисленные позиции подтягивались за общим уровнем.

Впрочем, всё большая вовлеченность России в мировой рынок продовольствия, где спрос и цены растут, также играет свою роль.

Вероятно, в ближайшие месяцы, как минимум, до осени, если не произойдет чего-то экстраординарного, процесс замедления продовольственной инфляции продолжится», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на продукты питания в России в несетевой рознице в апреле 2021 года выросли на 0,67% и на 4% по сравнению с 2020 годом.

Читайте также: Названы максимально подорожавшие за апрель продукты в России