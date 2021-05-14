Кострома, , 14:49 — REGNUM Костромичи обсуждают надетый «задом наперед» шлем сотрудника частного охранного предприятия в репортаже про безопасность школ — предаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фотография, внешний вид сотрудника частного охранного предприятия (второй слева) на которой вызвал вопросы костромичей Https://adm44.ru

Материал, рассказывающий об антитеррористической защищенности учреждений, был снят на следующий день после трагедии в казанской школе — 12 мая. На проверку были приглашены средства массовой информации.

На кадрах видно, как по тревожному вызову в костромскую гимназию No 33 прибывают сотрудники Росгвардии и частного охранного предприятия. Внешний вид одного из сотрудников ЧОПа вызвал вопросы у костромичей:

«Показуха повсюду. Сразу видно — нас охраняют «профи». Как можно было надеть шлем задом наперед?», — написал в социальных сетях Сергей Кондратьев.

«Это ни в какие рамки не лезет! Рубашки малы, бронежилеты не сходятся, ещё и шлем неправильно надет. Ну, это ведь не в садик мама отвела? Это лицо нашей безопасности!», — согласилась с ним Вера Балдина.

«Вопрос, как сотрудники, если им рубашки не хватает, чтобы живот прикрыть, сдают нормативы?», — спросила Ирина Робкова .

ИА REGNUM обратилось за комментариями в частное охранное предприятие, сотрудники которого запечатлены на фото и видео. По словам директора ЧОПа Дмитрия Иконникова, с внешним видом сотрудника «все в порядке»:

«Это модификация шлема такая. С броней и остальными нюансами касаемо внешнего вида у сотрудника тоже все в порядке», — сказал Иконников.

Напомним, после трагедии в казанской гимназии проверки пройдут во всех детских садах, колледжах и школах Костромской области. Всего планируется посетить около 500 организаций.

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