Кострома, 14 мая 2021, 14:49 — REGNUM Костромичи обсуждают надетый «задом наперед» шлем сотрудника частного охранного предприятия в репортаже про безопасность школ — предаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фотография, внешний вид сотрудника частного охранного предприятия (второй слева) на которой вызвал вопросы костромичей
Фотография, внешний вид сотрудника частного охранного предприятия (второй слева) на которой вызвал вопросы костромичей
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Материал, рассказывающий об антитеррористической защищенности учреждений, был снят на следующий день после трагедии в казанской школе — 12 мая. На проверку были приглашены средства массовой информации.

На кадрах видно, как по тревожному вызову в костромскую гимназию No 33 прибывают сотрудники Росгвардии и частного охранного предприятия. Внешний вид одного из сотрудников ЧОПа вызвал вопросы у костромичей:

«Показуха повсюду. Сразу видно — нас охраняют «профи». Как можно было надеть шлем задом наперед?», — написал в социальных сетях Сергей Кондратьев.
«Это ни в какие рамки не лезет! Рубашки малы, бронежилеты не сходятся, ещё и шлем неправильно надет. Ну, это ведь не в садик мама отвела? Это лицо нашей безопасности!», — согласилась с ним Вера Балдина.
«Вопрос, как сотрудники, если им рубашки не хватает, чтобы живот прикрыть, сдают нормативы?», — спросила Ирина Робкова.

ИА REGNUM обратилось за комментариями в частное охранное предприятие, сотрудники которого запечатлены на фото и видео. По словам директора ЧОПа Дмитрия Иконникова, с внешним видом сотрудника «все в порядке»:

«Это модификация шлема такая. С броней и остальными нюансами касаемо внешнего вида у сотрудника тоже все в порядке», — сказал Иконников.

Напомним, после трагедии в казанской гимназии проверки пройдут во всех детских садах, колледжах и школах Костромской области. Всего планируется посетить около 500 организаций.

Справка: 11 мая 2021 года в казанской школе No 175 случилась трагедия. Бывший ученик гимназии Ильназ Галявиев прошёл в образовательное учреждение с ружьём и самодельной бомбой. Ранив сторожа и техническую сотрудницу, молодой человек стал заходить в классы и стрелять в школьников и учителей. В результате погибли 9 человек, в том числе 7 детей. Ещё 21 человек был ранен.

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