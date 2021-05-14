Кострома, 14 мая 2021, 14:49 — REGNUM Костромичи обсуждают надетый «задом наперед» шлем сотрудника частного охранного предприятия в репортаже про безопасность школ — предаёт корреспондент ИА REGNUM.
Материал, рассказывающий об антитеррористической защищенности учреждений, был снят на следующий день после трагедии в казанской школе — 12 мая. На проверку были приглашены средства массовой информации.
На кадрах видно, как по тревожному вызову в костромскую гимназию No 33 прибывают сотрудники Росгвардии и частного охранного предприятия. Внешний вид одного из сотрудников ЧОПа вызвал вопросы у костромичей:
ИА REGNUM обратилось за комментариями в частное охранное предприятие, сотрудники которого запечатлены на фото и видео. По словам директора ЧОПа Дмитрия Иконникова, с внешним видом сотрудника «все в порядке»:
Напомним, после трагедии в казанской гимназии проверки пройдут во всех детских садах, колледжах и школах Костромской области. Всего планируется посетить около 500 организаций.
Справка: 11 мая 2021 года в казанской школе No 175 случилась трагедия. Бывший ученик гимназии Ильназ Галявиев прошёл в образовательное учреждение с ружьём и самодельной бомбой. Ранив сторожа и техническую сотрудницу, молодой человек стал заходить в классы и стрелять в школьников и учителей. В результате погибли 9 человек, в том числе 7 детей. Ещё 21 человек был ранен.
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